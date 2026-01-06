テレビ朝日の三谷紬アナウンサー（31）が2026年1月1日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカートのセットアップコーデを披露した。「どんな困難にも立ち向かっていくぞ」三谷さんは、「あけましておめでとうございます」と新年のあいさつを添えて、ブラウンのジャケットと、ミニスカートのセットアップスタイルでしゃがむ姿や全身のバックショットなど3枚の写真を投稿。「たくさん笑って思う存分仕事する一年にします！」と意気