千葉県流山市の井崎義治（いざき よしはる）市長は現在72歳。2003年に流山市長に就任して以降、現在までに実に6期連続当選を果たした彼は、日本の地方自治体トップの中でも指折りの「長老」と言える存在だ。【関連】「出産ボーナス1000万円」韓国企業の“太っ腹”福利厚生だが、政策を執行する手法だけは、誰よりも若々しい感覚を備えている。かつて「郊外の田舎都市」と呼ばれた流山を、若い活力に満ちた都市へと変貌させたことが