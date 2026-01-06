フォーカルポイントは12月26日、UGREENの「25000mAhケーブル内蔵モバイルバッテリー」（UGR-BY-000018）の国内取り扱いを開始したことを発表した。価格は1万5580円。●飛行機内持ち込みOK 旅行でも使いやすい大容量モバブ新製品は、旅行に便利で4台のデバイスを同時に充電ができる大容量モバイルバッテリー。2本のUSB-Cケーブルを内蔵したキャリングストラップデザインを採用し、ケーブルを取り出して充電が可能となっている。