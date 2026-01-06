現地１月５日、モロッコで開催されているアフリカ・ネーションズカップ（アフリカ選手権）のラウンド16で、同大陸の強豪ナイジェリアがモザンビークと対戦。４−０で圧勝し、ベスト８に駒を進めた。20分にアデモラ・ルックマンのダイレクトシュートで先制したナイジェリアは、その５分後にも同じような形から、主砲ヴィクター・オシメーンが詰めて加点。後半に入っも、47分にオシメーン、75分にエイコー・アダムスがネットを揺