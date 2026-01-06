【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46の田村保乃が、テレビ朝日『あざとくて何が悪いの？』内で放送される“あざと連ドラ”第13弾で主演を務める。 ■田村保乃が2021年に演じた結婚願望ゲキ強女・祥子が4年ぶりに再降臨 山里亮太＆鈴木愛理の新MCコンビが、あざとい男女の“リアルな恋愛事情”や“人間関係の処世術”を全方位から深掘りしていく『あざとくて何が悪いの？』。2026年一発目の放送となる1月8日からは、