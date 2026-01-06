サッカー・Jリーグ、FC東京の日本代表DF長友佑都選手が5日、クラブの2026年始動練習に参加。今季にかける思いや、6月に開幕するFIFAワールドカップへの意気込みを語りました。「また始まるな、と。すがすがしい気持ちと、やってやるぞという気持ちと、いろいろ芽生えています」と、新たな戦いの始まりへ思いを語った長友選手。今季は明治安田J1百年構想リーグとして、2月から6月までの特別大会が開催。「今までとは違う。東と西で