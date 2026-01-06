フジテレビの井上清華アナウンサー（30）が5日、自身のインスタグラムを更新。幼少期の秘蔵ショットを公開した。【写真】前歯がなくても超キュート！24年前に撮影された笑顔の井上清華アナ井上アナは「本日からめざましテレビも始まりました！」と書き出し、自身の幼少期の写真が印刷された24年前の年賀状を公開。「小さい頃恒例だった干支にちなんだ年賀状です小物からデザインまで母プロデュースです笑」とちゃめっ気た