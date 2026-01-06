血の繋がった家族だから、ずっと仲良しでいたい。そう願うのは、誰しも同じでしょう。しかし、人生の様々な局面で、その親密さが思わぬ壁となって立ちはだかることがあります。今回は筆者の知人A子さんの、近すぎるゆえに悩ましい姉妹間でのお話です。 大人になっても仲良し姉妹 A子さんには3歳年上の姉がいて、大人になっても仲良しでした。姉の結婚式でA子さんは、嬉しさのあまり大号泣。姉はA子さんのそんな姿を見て涙する