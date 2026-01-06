クラブ主催のイベントでファンと交流したベルギー1部ヘンクに所属する日本代表MF伊東純也が1月4日、東京都内でクラブ主催のイベントに参加した。伊東を含めた所属する日本人の横山歩夢、吉永夢希、保田堅心の4人がサイン会や撮影会などを行なった。昨年12月26日のリーグ第20節グラブ・ブルージュ戦で2か月半ぶりの復帰後、即ゴールを決めた伊東が取材に対応。左サイドから決めた衝撃弾の“舞台裏”を明かした。（取材・文＝FOOTB