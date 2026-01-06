8人組アイドルグループのToi Toi Toiが5日、都内でアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」主催ライブに出演した。総合格闘家の朝倉未来（33）がプロデュースを手がけるグループで、この日は12月に加入した萩田こころ（24）と山田せいあ（29）を加えた新体制での初ステージとなった。初披露曲4曲で会場を沸かせ、萩田は「不思議なご縁でみんなと出会えて幸せ。精いっぱい頑張ります」。山田も「キラキラした未来を突き抜けたい」と意気