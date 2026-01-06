7代目と8代目尾上菊五郎が共演する国立劇場主催の初春歌舞伎公演「通し狂言鏡山旧錦絵」が5日、東京・新国立劇場中劇場で初日を迎えた。初芝居は、前年の流行語が盛り込まれるのが恒例で、高市早苗首相の会見で話題になった「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」が飛び出し、客席を沸かせた。出演者がそろった最後のあいさつでは「歌舞伎はまさしく国の宝」と、ヒット映画「国宝」を思わせるフレーズもあった。7代目、8