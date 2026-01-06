女優伊藤歩（45）が、俳優細谷祐介（31）と結婚したことを5日、それぞれの公式SNSで発表した。交際期間は2年で「お互いを知り合っていく中で、信頼し合い、高め合い、そして何より一番の理解者でいられると確信し、結婚する運びとなりました」など報告し、今後も芸能活動を継続する意向も示した。伊藤は、97年の映画「スワロウテイル」（岩井俊二監督）で一躍注目され、多数の作品に出演。細谷は舞台を中心に活動している。