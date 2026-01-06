竹内涼真（32）が5日、テレビ朝日系主演ドラマ「再会〜Silent Truth〜」（13日開始、火曜午後9時）の制作発表に登壇した。横関大氏の江戸川乱歩賞受賞作を実写化したヒューマンラブミステリー。23年ぶりに初恋の相手と再会する刑事・飛奈淳一を演じる。昨年はTBS系「じゃあ、あんたが作ってみろよ」、Netflix映画「10DANCE」など話題作に続けて出演。新年らしい晴れ着姿で登場し「作品を選ぶ時に心がけているのは、自分が参加して