テレビ朝日は5日、正月三が日の個人全体、世帯視聴率でゴールデン（午後7時〜10時）およびプライム（午後7時〜11時）帯の2冠達成を発表した。ゴールデンは12年連続、プライムは18年連続の民放1位。GACKTが個人連勝記録を87に伸ばした元日の「芸能人格付けチェック！」は世帯視聴率19・7％（午後6〜9時）、「相棒season24元日スペシャル」10・8％、2日の「新春ドリームバトル2026木梨憲武のスポーツKING！」11・5％（午後7〜9時）