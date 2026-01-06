NHK大阪放送局は8日から大阪・大手前の同局で連続テレビ小説『ばけばけ』、『マッサン』そして、大河ドラマ『豊臣兄弟！』の魅力を紹介する「NHKドラマぎゅぎゅっと展〜ばけばけ・豊臣兄弟！・マッサン〜」を開催する。【画像】『豊臣兄弟！』登場人物たちの場面写真『ばけばけ』からは、江藤リヨ（北香那）の晴れ着をはじめ、松野トキ（高石あかり／※高＝はしごだか）、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の衣装をはじめ