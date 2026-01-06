BTSが5日、ファン向けのサイトで、3年9カ月ぶりとなる通算5枚目のアルバムを3月20日に発売し、ワールドツアーを開催すると発表した。同作は「グループの方向性を示す特別なアルバムになる。ARMY（ファンの総称）に伝えたいありのままの思いを詰め込みました」とした。メンバーの兵役履行のため22年から足を止めていた世界的人気グループが、待望のカムバックを果たす。