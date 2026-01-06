タレント・歌手の上沼恵美子（70）が5日、ABCラジオ『上沼恵美子のこころ晴天』（毎週月曜正午）に出演。昨年大みそかに放送された『第76回NHK紅白歌合戦』の感想を語った。【動画】紅白司会を終えて…綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木菜穂子アナが語る年末の過ごし方の話題になり、『紅白歌合戦』を見たか聞かれた上沼は「紅白見た！紅白の構成見たかった。良かったよね。すごいと思った。抜群だった」と絶賛。特に「