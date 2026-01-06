山里亮太＆鈴木愛理が、あざとい男女のリアルな恋愛事情や人間関係の処世術を全方位から深掘りしていく『あざとくて何が悪いの？』。今年一発目の放送となる8日からは、本番組の名物企画「あざと連ドラ」の第13弾が開幕。田村保乃（櫻坂46）が主演を務める最新作『あざとい恋愛レシピ』を届ける。【場面写真】4年ぶりにクセ強女子を演じる田村保乃本作は、2021年9〜10月に放送されたあざと連ドラ第3弾『あざとくないと恋はでき