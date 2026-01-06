千葉県・佐倉市で、住宅が激しく燃える火事がありました。5日午後7時半頃、佐倉市表町で2階建て住宅から火が出ました。火は約1時間後にほぼ消し止められましたが、住宅1棟が全焼しました。この火事によるけが人はおらず、警察が詳しい出火原因を調べています。