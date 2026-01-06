高橋惠子（70）が5日、都内で行われた映画「安楽死特区」（23日公開）完成披露上映会で、欠席した夫の高橋伴明監督（76）が脳梗塞で入院中だと明かした。同作ではプロデューサーを務め「なんと脳梗塞で今、入院しております。軽い脳梗塞で、回復に向けて頑張っております」と同監督の現状を説明。主演の毎熊克哉（38）とは25年の映画「『桐島です』」に続くタッグだが、高橋は「撮影中、寒い時期ですけど、命を削って撮影していた