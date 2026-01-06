札幌・北警察署は2026年1月5日、北区に住む無職の男（61）を暴力行為等処罰に関する法律違反の疑いで現行犯逮捕しました。男は1月5日午前11時すぎ、北区の自宅の玄関で、近隣に住む知人男性（74）に「殺すぞ」などと言い、果物ナイフを突きつけて脅迫した疑いが持たれています。男性が「知人が息子に殺すぞなどと言われ逃げて来た」と通報し、事件が発覚しました。警察によりますと、男の母親が何らかの理由で男性の自宅に逃げ込み