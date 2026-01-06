道警は去年、道内で交通事故による死者が129人に上り、おととしより増加したと発表しました。去年発生した道内の交通事故による死者は129人で、おととしより25人増加しました。中でもスリップ事故による死者がおととしより9人多い16人にのぼっています。また、原付を含むバイク乗車中の死者は19人で8人増加、自転車乗車中の死者は12人で7人増加しました。年齢別にみると、65歳以上の高齢ドライバーによる死亡事故が全体の33.