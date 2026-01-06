すでに撤去期限を迎えているノースサファリサッポロに残る違法建築物について運営会社が「期限までの建築物の除却は困難である」と市に報告していたことが分かりました。去年閉園した札幌市南区のノースサファリサッポロを巡っては、市が運営会社に対して2025年12月26日までに違法建築物を撤去するよう求めていました。しかし期限を迎えた日に敷地内をみると多くの建物が残され動物の声も聞こえました。秋元市長は5日