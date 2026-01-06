1月5日に行われた東京・豊洲市場の初せりで青森県大間産のマグロに史上最高値の5億1030万円がつきました。競り落としたすしチェーン店の札幌の店舗でもふるまわれました。（渡部健一店長）「ただいま、すすきの店に到着しました！」落札されたマグロが到着したのは札幌市のすし店です。この店を運営する会社が豊洲市場の初せりで落札した青森県大間産の243キロのマグロは史上最高値の5億1030万円。すすきの店に入荷したのは