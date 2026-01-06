久保は絶品アシストで同点弾を演出した(C)Getty Images2026年初戦、抜群の動きを見せチームを牽引した。ラ・リーガ第18節のゲームが現地時間1月4日に行われ、レアル・ソシエダ久保建英がホームで行われたアトレティコ・マドリー戦で1アシストを記録するなど、キレのあるプレーを披露した。試合は1-1のドローに終わったものの、ビハインドの展開の中で、貴重な同点ゴールを演出している。【動画】「これこそがクボだ」と現地