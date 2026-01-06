きょうは冬型の気圧配置は次第に緩み、北日本や北陸の日本海側で降っている雪は午後はには弱まり、天気は西から回復していく見込みです。一方、太平洋側の各地は広い範囲でカラッとした冬晴れとなりそうです。暖かかったきのうとは一転、気温は全国的に低く、冷たい北寄りの風も手伝って日差しがあっても厳しい寒さとなる見込みです。マフラーや手袋などで防寒対策をしてお出かけください。太平洋側は空気が非常に乾燥しており、各