部下は仕事で消耗するだけでなく、プライベートの事情でも消耗します。では、上司は部下のプライベートの事情にどこまで関わるべきなのでしょうか？「それはプライベートでしょ？」と突き放せば信頼は得られませんが、プライベートに深い入りすれば上司のリソースが枯渇します。この記事では、新刊『なぜ、あなたのチームは疲れているのか？』から抜粋しながら、プライベートで問題を抱える部下への対応法の基本原則をお伝えします