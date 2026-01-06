サッカーのＪ２磐田と契約更新した元日本代表ＧＫ川島永嗣（４２）が、家族ショットを披露した。５日までにインスタグラムで「明けましておめでとうございます２０２６年、今年も宜しくお願いします」とつづり、妻や子どもたちとの家族写真を掲載。フォロワーから「奥様美しい」「今年も頑張ってください」などの声が上がった。川島は２０１４年９月にコロンビア人とのハーフの一般女性と結婚した。２４年から磐田に加入し