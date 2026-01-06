名古屋を拠点に、知的障がい児や発達障がい児に特化した支援サービスを展開する竹内亜沙美さん。もともとは中学校の非常勤講師として教壇に立っていた竹内さんが、どのように障がい者支援に目を向けるようになったのでしょうか。（全2回中の1回） 【写真】竹内さんが就労準備に特化した放課後等デイサービスを開くまでの奮闘（全11枚） 赴任先の学校で感じた違和感から、学び直しを決意 竹内亜沙美さん