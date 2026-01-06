５日に公開された２０２５年参院選当選者の資産等報告書では、資産を「ゼロ」と報告した議員は２０人に上り、公開された１２５人の１６％を占めた。「政治とカネ」の問題を受け、１９９３年に公開制度は始まったが、普通預金や家族名義の資産は公開対象から外れたままで、透明性に課題がある。「資産ゼロ」は、土地、建物、預貯金などの合計（株式、貸付金、借入金を除く）が０円のケースで、自民党の橋本聖子・元五輪相や、立