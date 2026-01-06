◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)12年ぶりのシード獲得を達成した日本大学。最終10区でシード権を死守した4年生に仲間は大興奮でした。上位10校まで来年の出場権が与えられるシード権争い。9区終わりで9位の日本大学は、10位の中央学院大学と3秒差、11位の帝京大学とは16秒差と大接戦でした。10区は中盤までで帝京大学がやや抜け出す展開。命運を託された大仲竜平選手(4年)は、序盤から並走する中央学院大学