スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！本日はサッカー黄金世代の連載です。世界２位の快挙から27年......今だから語る「黄金世代」の実態第９回：中田浩二（１）1999年にナイジェリアで開催されたワールドユース（現U-20W杯）で、サッカー日本代表は世界の頂点に手が届きかけた。小野伸二、本山雅志、高原直泰、稲本潤一、遠藤保仁、小笠原満男、酒井友之、中田浩二らを擁したチームは、イングランド、ポルトガル、メキシ