読売ジャイアンツでプレーした元プロ野球選手のチョ・ソンミンさんが突然この世を去ってから、13年が過ぎた。【写真】チョ・ソンミンさんの娘、驚愕ビフォーアフター長嶋茂雄さんが監督を務めていた1996年、読売ジャイアンツが「8年契約」という異例の条件で迎え入れた韓国人投手が、まさにチョ・ソンミンさんだった。1973年4月5日生まれのチョ・ソンミンさんは、高校時代から“怪物”と呼ばれた。150キロ近い速球に加え、フォーク