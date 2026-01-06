愛知県日進市の住宅で火事があり、警察はこの家に住む39歳の男を放火の疑いで現行犯逮捕しました。 【写真を見る】木造2階建ての住宅が焼ける放火の疑いで住人の男を逮捕愛知・日進市 現行犯逮捕されたのは、日進市南ケ丘の無職、中山和明容疑者（39）です。 警察によりますと、中山容疑者は5日午後6時ごろ、両親と住む自宅に火をつけた現住建造物等放火の疑いが持たれています。 出火当時、中山容疑者の父親は外出中でし