◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)箱根駅伝で史上初となる“2度目の3連覇”を果たした青山学院大学。選手らは思い思いのご褒美旅行を思い描きました。原晋監督は過去2年間、優勝を果たした際に4年生に向けてポケットマネーで海外旅行をプレゼントしています。24年にはハワイ、25年にはグアムに行くことが明かされていました。今年も優勝を果たしたことにより原監督は「お約束事として旅行をプレゼントしたい