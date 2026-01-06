ハンセン病患者とされた男性が死刑となった「菊池事件」をめぐり、熊本地裁が裁判のやり直し、再審を認めるかどうかの決定を1月28日に出すと弁護団に通知しました。菊池事件は、ハンセン病患者とされた男性が、自身を「ハンセン病患者」と熊本県に通報した村役場の職員を逆恨みして殺害したなどとして1953年に死刑判決を受け、無実を訴え続けましたが死刑が執行されたものです。これまで非公開で行われてきた裁判所・検察・弁護団