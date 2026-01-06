江蘇省蘇州市の新型工業化推進会議・「AI＋製造」イノベーション発展大会が4日に開催された。会議では、「蘇州市における新型工業化推進2026年行動案」が発表された。中国新聞網が伝えた。全国をリードする工業都市としての蘇州は近年、新型工業化を着実に推し進めてきた。25年の一定規模以上工業の総生産額は4兆8900億元に達する見通しで、すでに三つの1兆元（約22兆円）規模産業クラスターを形成している。全国の「ビジネス環境