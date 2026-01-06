北海道・帯広警察署は2026年1月5日、自称・韓国人の旅行者の男（49）を建造物損壊の疑いで現行犯逮捕しました。男は5日午後0時20分ごろ、音更町のドラッグストアの店舗事務所で、ドアを蹴ってドアと付近の壁を壊した疑いが持たれています。5日午後0時10分ごろ、店員から「40～50歳の万引き犯人を捕まえました」と警察に通報がありました。警察によりますと、男は店に一人で訪れ、商品をバックに入れるところを店員が防犯カメ