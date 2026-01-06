気象台は、午前6時37分に、なだれ注意報を能代市、藤里町、三種町、八峰町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】秋田県・能代市、藤里町、三種町、八峰町に発表（雪崩注意報） 6日06:37時点沿岸では、6日夕方まで風雪に、6日夜遅くまで高波に注意してください。秋田県では、6日昼前まで大雪や電線等への着雪に、6日夕方まで落雷に、6日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■秋田市