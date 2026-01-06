昨季まで巨人の内野守備走塁コーチを務めた古城茂幸氏を父に持つ花巻東（岩手）の古城大翔（だいと）内野手（２年）が５日、巨人・岡本のブルージェイズ入りに感化され、高校ラストイヤーでの成長を期した。高校通算２５発の大砲にとって、同じ右打者の岡本は憧れの存在。「一層、自分もそういう選手になりたいという思いが出てくる。大谷翔平さん（の存在）もそうですが、ものすごく刺激になる」と明かした。中学時代から東京