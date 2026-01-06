西武からポスティングシステムでアストロズに移籍した今井達也投手（２７）は５日（日本時間６日）にヒューストンの本拠地ダイキン・パークで入団会見した。アストロズのチームからのオレンジ色のネクタイ、スーツ姿で今井は報道陣、関係者約５０人が待つ会見場に現れた。背番号「４５」のユニホームに袖を通すと笑顔。英語で「Ｉ，ｍＴａｔｓｕｙａＩｍａｉ、Ｉｒｅａｄｙｔｏｃｈａｓｅａｗａｙｃｈａｍｐｉｏ