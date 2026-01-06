NY株式5日（NY時間16:20）（日本時間06:20） ダウ平均48977.18（+594.79+1.23%） S＆P5006902.05（+43.58+0.64%） ナスダック23395.82（+160.19+0.69%） CME日経平均先物52350（大証終比：+530+1.02%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は大幅高となり最高値を更新。ＩＴ・ハイテク株にも買いが入りナスダックも上昇した。週末の米国によるベネズエラへの軍事作戦を受けてエネルギー