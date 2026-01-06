米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間06:27） 米2年債 3.449（-0.025） 米10年債4.149（-0.041） 米30年債4.841（-0.030） 期待インフレ率2.267（+0.007） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。この日発表の１２月のＩＳＭ製造業景気指数が予想を下回り、２０２４年１０月以来の低水準となったほか、１０カ月連続の５０割れとなっていた。 週末に米雇用統計を