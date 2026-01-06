５日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）は一時、８００ドル超上昇し、取引時間中の最高値となる４万９２００ドル台をつけた。終値も前週末比５９４・７９ドル高の４万８９７７・１８ドルとなり、最高値を更新した。値上がりは２営業日連続。世界最大の原油埋蔵量を誇るベネズエラに対してトランプ政権が軍事行動に踏み切ったことに伴い、同国で事業を展開する石油メジャー大手シェブロンが買われた。ダウ平均の