高市首相は、社会保障と税の一体改革に関する「国民会議」を1月中に設置する意向を表明しました。高市首相は5日、三重県の伊勢神宮を参拝した後、年頭の記者会見に臨みました。高市首相：税・社会保険料負担で苦しむ中・低所得者の負担を軽減し、所得に応じて手取りが増えるようにします。そのためにも、野党にも参加を呼びかけ、今月、国民会議を立ち上げます。現金給付と所得税の控除を組み合わせた「給付付き税額控除」の制度設