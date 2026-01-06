ロドリゲス氏＝2025年12月、カラカス（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】ベネズエラ国会で5日、米国に連行されたマドゥロ大統領に代わって国政を担う暫定大統領の就任式が開かれ、副大統領だったデルシー・ロドリゲス氏（56）が正式に就任した。暫定ではあるものの初の女性大統領となる。ロドリゲス氏は宣誓で、拘束されたマドゥロ氏と妻について触れ「2人の英雄が拉致されたことに深い悲しみを感じる」と述べた。ロドリゲス