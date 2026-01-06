広島・小園海斗内野手（２５）がデイリースポーツの新春インタビューに応じ、３月に行われるＷＢＣでの大会連覇を誓った。２４年のプレミア１２では、ベストナインを獲得するなど“井端チルドレン”として３年連続で日の丸を背負っている若鯉。井端ジャパンの集大成となる大舞台で大暴れし、日本を頂点へと導く。◇◇−明けましておめでとうございます。「おめでとうございます！今年もよろしくお願いします」−正