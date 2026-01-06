玉木宏が主演する1月8日スタートのドラマ『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第1話に、スペシャルゲストとして風間俊介、要潤、近藤公園、くっきー！、森香澄、ゆいかれんの出演が決定した。【写真】玉木宏主演『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』ポスタービジュアル解禁本作は、沈着冷静な最強保険調査員の主人公が保険金にまつわる悪を退治する痛快エンターテインメントド