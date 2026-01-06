「PRIDE」「UFC」などで活躍し、“柔術マジシャン”の異名を取るブラジルの格闘家・アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラが5日、自身のインスタグラムを更新し、日本滞在中の姿を公開した。【写真】ノゲイラ、美人妻とラブラブ！ミルコとの再会ショットもノゲイラは格闘技団体「リングス」のKOKトーナメントで初来日後、「PRIDE」でブレイク。ヘビー級タイトルを獲得し、エメリヤーエンコ・ヒョードル、ミルコ・クロコップと共に