松下奈緒が主演するドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第1話が5日に放送され、主人公・聖子（松下）の夫・一樹（安田顕）が不審な行動を連発すると、ネット上には「ッエーそういう感じ!?」「何してんの」「このままの人なら本当にヤバい」などの声が相次いだ。【写真】松下奈緒演じる主人公・聖子には「人が良すぎる」の声も本作は、遺体の誤認で受け取ってしまった夫の保険金によって